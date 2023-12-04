الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى لـ"اكسترا نيوز": هناك قطاعات اقتصادية كبيرة ساهمت الدولة فى استقرارها

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن سلوك المستثمر والضغوط العالمية، ساهمت بشكل كبير في زيادة ارتفاع أسعار الدولار، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية المحيطة بكل دول العالم.

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك قطاعات اقتصادية كبيرة ساهمت الدولة في استقرارها، فضلًا عن إتاحة البضائع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأزمات التي انتشرت في السنوات الأخيرة سواء كانت حروب أو فيروس كورونا، تسبب ذلك اتجاه بعض الدول لرفع معدل الفائدة، وبالتالي زادت نسبة التضخم.

وعن التجربة المصرية، قال الشوادفي، إن مصر اشتغلت على توطين الإنتاج المحلي، وهذا ساهم في تقليل نسبة التضخم الذي عانت منه الكثير من دول العالم.

خبير اقتصادي اكسترا نيوز الدكتور محمد الشوادفي سلوك المسثمر الضغوط العالمية الدولار أسعار الدولار

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