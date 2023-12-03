خبير اقتصادي: هناك حرص من القيادة السياسية على تطوير الصناعة في مصر

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن توجه مصر للصناعة هي خطوة جيدة لبناء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك حرص من القيادة السياسية على تطوير الصناعة.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، إلى أن مصر أطلقت مبادرة "ابدأ" والتي تساهم على تيسير الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ما، بالإضافة إلى مبادرة "الرخصة الذهبية" والتي شجعت الكثيرين على الصناعة وتطوير المصانع.

ونوه أن مصر تتميز في الكثير من الصناعات، مضيفًا أنها سوق كبير ولديها القدرة على التطوير محليًا وعالميًا، يمكن من خلالها توفير الكثير من الاموال التي تهدر في الإستيراد.

وأضاف أن مصر لديها طفره كبيرة في صناعة الأسمدة، البترو كيماويات، بالإضافة إلى صناعة الأدوية واللقاحات خاصة بعد أزمة كورونا، والصناعات الغذائية.