الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. تشييع جثمان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

أشرف عبد الغفور
أشرف عبد الغفور

يشيع جثمان الفنان الراحل   أشرف عبدالغفور، غدا الاثنين، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ومن المقرر أن ينقل جثمان الراحل أشرف عبد العزيز إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالفيوم، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم لتوديع النجم الراحل ومساندة الفنانة ريهام عبد الغفور في رحيل والدها.

 

تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وجاء سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكانت زوجته فاطمة، برفقته بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الاثنين إلى مستشفى زايد التخصصي وجرى محاولات إسعافهما وبمجرد دخول المستشفى لفظ  أشرف عبدالغفور أنفاسه الأخيرة  وتوفي عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان أشرف عبدالغفور ذو قيمة فنية كبيرة، ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلًا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبدالغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).

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