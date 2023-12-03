الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماجد منير: المصريون بالخارج قدموا رسالة فخر للعالم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

ماجد منير
ماجد منير

أشاد الكاتب الصحفي ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام المسائي وبوابة الأهرام، بالمشهد الحضاري الذي أظهره المصريون في الداخل والخارج خلال الانتخابات الرئاسية التي استمرت لثلاثة أيام.

وقال "منير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، إن المصريين بالخارج أبدوا حبهم وانتمائهم لوطنهم بتحدي الظروف الصعبة التي واجهتهم، سواء كانت المسافات البعيدة أو الأحوال الجوية أو الالتزامات الوظيفية، وأدلوا بأصواتهم في صناديق الاقتراع. 

وأكد أن الدولة المصرية حرصت على ربط أبنائها بالخارج بالشأن الوطني، وبذلت مجهودات كبيرة في تسهيل عملية التصويت لهم، وأن هذا الاهتمام ترجم إلى مشاركة واسعة ومثيرة للإعجاب من قبل المصريين بالخارج.

واختتم قائلًا إن هذه الملحمة الوطنية التي قدمها المصريون بالداخل والخارج تعبر عن الجمال والقوة والعزة التي تتمتع بها مصر، وترسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر دولة حية وقادرة على تحقيق مصالحها وطموحاتها.

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