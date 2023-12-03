الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الوداع الأخير".. انهيار ريهام عبد الغفور داخل المستشفى خلال وداع والدها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور ووالدها

أصيبت الفنانة ريهام عبد الغفور بحالة صراخ وهلع شديدة فور وصولها إلى مستشفى زايد التخصصي، والتي توفي فيها والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

 

ويتواجد عدد من نجوم الفن داخل المستشفى من أجل مساندة الفنانة ريهام عبد الغفور في الفاجعة التي تعرضت لها بشكل مفاجئ بعد رحيل والدها أشرف عبد الغفور بعد تعرضه لحادث سير وإصابة والدتها بكدمات متفرقة في الجسم إثر الحادث.

 

ويتواجد داخل المستشفى في الوقت الحالي كل من الفنان إيهاب فهمي والفنان أحمد السعدني والفنانة لقاء الخميسي والفنانة سلوى محمد علي.

 

ويحاول الأطباء، في الوقت الحالي، تهدئة الفنانة ريهام عبد الغفور، والتي وصلت إلى المستشفى مسرعة بعد معرفتها بخبر وفاة والدها أشرف عبد الغفور من أجل إلقاء نظرة الوداع.

 

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

توفي الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد تعرضه لحادث سير بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

 

وفور وقوع الحادث، جرى نقل الفنان إلى أحد مستشفيات أكتوبر لتلقي العلاج، كما حضر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لمتابعة التفاصيل وإنهاء الإجراءات.

 

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا، ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت "الليالي المحمدية" وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة "الكتاب المسموع".

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