الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو يوسف: الاحتلال يشن حرب إبادة شاملة على الفلسطينيين (فيديو)

غزة
غزة

اتهم الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة وشاملة على الشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، مستهدفا النساء والأطفال والمؤسسات والمنازل والمساجد، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال أبو يوسف، خلال مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال يعمل بنظام تقسيم الأدوار بين جيشه ومستوطنيه لتنفيذ هذه الجرائم، مؤكدا أنه لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه رغم مرور أكثر من ٥٥ يوما على العدوان الذي خلف 60 ألف شخص بين شهيد وجريح، بفضل المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الاحتلال يحاول الهروب إلى الأمام بتصعيد عدوانه لإنقاذ حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات فساد وفشل، متهما الإدارة الأمريكية بالتواطؤ مع الاحتلال وإعطائه الضوء الأخضر لمواصلة حربه على الفلسطينيين، في ظل الصمت الدولي المخزي.

وحذر من أن الاحتلال يسعى إلى تدمير كل شيء في قطاع غزة بالقصف العشوائي، وقتل المزيد من الشهداء والمدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه المجزرة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال.

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