الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق لطفي وأكرم حسني ينعيان أشرف عبد الغفور: "ربنا يرحمه"

اشرف عبد الغفور
اشرف عبد الغفور

حرص الفنان طارق لطفي والفنان أكرم حسني على نعي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية منذ قليل إثر تعرضه لحادث سير بطريق إسكندرية الصحراوي.

 

وشارك “لطفي” صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق قائلا: “الأستاذ والمحترم الفنان أشرف عبد الغفور ووالد أختي العزيزة ريهام عبد الغفور في ذمه الله ..ربنا يرحمه ويغفر له”.
 

 

بينما شارك الفنان أكرم حسني صورة عبر انستجرام وعلق قائلا: “لا حول ولا قوه إلا بالله .. الفنان أشرف عبد الغفور في ذمة الله .. نسألكم الدعاء”.
 

 

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الفنان أشرف عبد الغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، ومنها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده لشخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "مسلسل هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبد الغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).
 

وجاء سبب وفاة أشرف عبد الغفور، بعدما تعرض لحادث سير مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

 

وكانت زوجة أشرف عبد الغفور برفقة زوجها الراحل بالسيارة أثناء وقوع الحادث، وتم نقل الإثنين إلى مستشفى زايد التخصصي وجرى محاولات إسعافهما ولكن أشرف عبدالغفور توفي.

 

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