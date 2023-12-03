"السر" مسلسل انتهى من تصويره أشرف عبد الغفور قبل رحيله ولم يُعرض

رحل، منذ قليل عن عالمنا الفنان أشرف عبد الغفور إثر تعرضه لحادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي عن عمر يناهز الـ81 عاما، وسط صدمة وحزن شديد من جمهوره وأصدقائه فى الوسط الفني وخارجه.

كان الفنان أشرف عبد الغفور انتهى منذ فترة طويلة من تصوير أحدث أعماله التلفزيونية والذي يحمل اسم “السر” بطولة النجم حسين فهمي ولكن شاء القدر أن يرحل دون أن يشاهد العمل خاصة وأنه تم تأجيل عرضه لأكثر من عام ولم يعرض حتى الآن.

ويضم مسلسل “السر” كوكبة كبيرة من النجوم، من بينهم الفنان الراحل مؤخرًا عزت أبوعوف، إلى جانب الفنانين حسين فهمى، ووفاء عامر، وريم البارودى، وألفت عمر، ومحمد سليمان، وهشام المليجى، ومنة جلال، ومحمد جمعة، وهشام المليجى ومايا فارس.

مسلسل “السر" يضم 45 حلقة وتدور أحداثه حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سر خطير بخصوصه، مما يؤدى إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ.

آخر أعمال الراحل أشرف عبد الغفور

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل أشرف عبد الغفور مسلسل “رشيد” والذي عرض ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان الماضي وخاض بطولته نجلته النجمة ريهام عبد الغفور.

وقدم أشرف عبد الغفور خلال مسلسل “رشيد” شخصية “أشرف المهندس”، ودارت قصة العمل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة، إذ يُتهم محمد ممدوح في جريمة قتل خلال العمل، ويعيش قصة حب مع ريهام عبدالغفور، ويُلقى القبض عليه ليلة زفافه على «ريهام»، وتقع الأحداث في حقبتين زمنيتين مختلفتين، بينهما 15 عامًا.

مسلسل رشيد بطولة محمد ممدوح، ريهام عبدالغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبدالله وهالة صدقي ضيفي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.