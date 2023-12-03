حسين أحمد حسين: نرد الجميل للرئيس السيسي بعد تمكينه للشباب (فيديو)

قال حسين أحمد حسين المنسق العام لحملات "يلا سيسي" وهي الحمله الشبابية لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية، إن التجربة جيدة للغاية بعد أن حصل الشباب على فرصتهم وتم تمكينهم وتحقق من مجرد فكرة إلى حقيقة على أرض الواقع، بدء من عام الشباب في 2016 والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي فأصبحت هناك قيادات شبابية في جميع المستويات، في مجلس النواب ومجلس الشيوخ ونواب محافظين ومستشارين للوزراء وغيرها من البرامج الرئاسية لتأهيل الشباب.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بشكل كبير بالشباب وتمكينهم وتعزيز دورهم ويأتي الآن دورنا كحملة في نشر الوعي على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 كرد للجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي للفرصة الذي منحها للشباب ويتمنى أن تترجم إلى نزوح كبير من الشباب على لجان الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من التاسعة صباحًا حتى 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.