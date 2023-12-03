محمد ممدوح يكشف أهم مزايا الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج هذا العام

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن العملية الانتخابية من المراحل التي تدرس، خاصة أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت العديد من التسهيلات لتفهمها طبيعة المصريين بالخارج وللتيسير عليهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهيئة الوطنية راعت طول المسافة للمصريين بالخارج خاصة كون الانتخابات تقام في السفارات والقنصليات وفقا للقانون.

وأشار إلى أن الهيئة أتاحت التصويت بجواز السفر إذا كانت بطاقة الرقم القومي منتهية الصلاحية، حتى لا يحرم أي مصري من التصويت طالما تم التأكد من شخص الناخب ووجود اسمه في قاعدة من لهم حق التصويت.

مزايا تصويت ذوي الهمم

وأكد أن تصويت ذوي الهمم كان التعامل معهم من أروع ما يكون خاصة مع تخصيص لجان لهم بالدور الأرضي وكود الإتاحة والسماح بوجود مرافق للتأكد أن لا يتم توجيهه من قبل أي شخص، مشيرًا إلى أن هناك إتاحة التواصل المباشر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمرشحين والإعلام.