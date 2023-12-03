الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام سوار الغيني في الكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

وكان الزمالك قد فاز في الجولة الأولى على أبو سليم الليبي بهدف دون رد، بينما خسر فريق سوار أمام ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي بهدفين دون رد.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

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حكم مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية

يدير مباراة الزمالك ضد سوار كويا الغيني في كأس الكونفدرالية، الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، ويساعده مواطنه زاخلي جرانفيل سيويلا وسورو فاستواني من ليسوتو، ومعهم الجنوب إفريقي جيل ألفريد شافاني حكمًا رابعًا.

ترتيب الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد ثلاث نقاط، خلف ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

وتضم المجموعة الثانية في كأس الكونفدرالية أندية الزمالك، ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، سوار كويا الغيني وأبو سليم الليبي.