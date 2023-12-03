بيراميدز يصل جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز إلى جنوب أفريقيا، منذ قليل، قادمة من موريتانيا استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز يوم الأحد المقبل على ملعب "لوفتس فيرسفيلد" ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسافرت بعثة بيراميدز من موريتانيا إلى جنوب أفريقيا عقب خسارة الفريق أمام نواذيبو الموريتاني بهدفين دون رد في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتوجهت البعثة على متن طائرة خاصة من أجل توفير راحة أكثر للاعبي بيراميدز.

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حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

يدير مباراة صن داونز وبيراميدز طاقم حكام من الجابون بقيادة الحكم بيير أتشو حكمًا للساحة ويعاونه كلًا من مواطنه بوريس ديستوجا وكارين فومو المساعد الثاني، وسيكون أنطوان ماكس الحكم الرابع.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

وحقق نواذيبو الموريتاني انتصاره الأول في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه بيراميدز، أمس السبت في الجولة الثانية للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي 1 / صفر على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبذلك، تساوت فرق المجموعة الأربعة في رصيد 3 نقاط، حيث تواجد صن داونز في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على مازيمبي ونواذيبو وبيراميدز، أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع.

وتقدم نواذيبو بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة بواسطة عمار سيدي بونا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يلعب الفريق الموريتاني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ديمين ساليك في الدقيقة 48.

ورغم النقص العددي، أحرز عبدالله عبيد الهدف الثاني لمصلحة نواذيبو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، لتنتهي المواجهة العربية الخالصة بانتصار ثمين للفريق الموريتاني.

وكان نواذيبو بدأ مشواره في المجموعة بالخسارة صفر / 3 أمام مضيفه صن داونز بالجولة الأولى، التي شهدت فوز بيراميدز على مازيمبي 1 / صفر.

يذكر أن بيراميدز ونواذيبو يشاركان للمرة الأولى في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.