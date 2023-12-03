الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بـ"الوفد": المصريون في الخارج أثبتوا وعيهم بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية

أحمد رائف مساعد رئيس
أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد

قال أحمد رائف مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد، إن المصريين في الخارج أثبتوا على مدار 3 أيام لتصويت المصريين في الخارج  للانتخابات الرئاسية 2024 أن الشعب المصري شعب واعٍ  قادر على تحمل المسؤولية في كل زمان ومكان، فكانت مشاركتهم هي خير دليل على مساندتهم لوطنهم في أحلك الأوقات، ودعمهم له في مواجهة التحديات الصعبة التي تحيط بمصر في الآونة الأخيرة من كل جانب.

رسم خارطة المستقبل

وأكد رائف في بيان له اليوم، أن المشاركة الإيجابية للمصريين في الخارج وحرصهم على الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية في أكثر من 137 سفارة وقنصلية بـ 121 دولة هو تأكيد على وعيهم القوي بأهمية المشاركة في رسم خارطة المستقبل، والتأكيد على روح الولاء والانتماء والوطنية، ورد الجميل لهذا الوطن الذي يحملون اسمه ويفخرون به أمام الجميع.

txt

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: برنامجي الانتخابي هدفه إنقاذ مصر

txt

توافد أعضاء حزب الوفد لحضور مؤتمر عبدالسند يمامة فى بورسعيد

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد، إلى أن مصر لن تبنى إلا بسواعد أبنائها الحريصين على صورتها في الداخل والخارج، ويظهرون دائما بمظاهر ومشاهد العزة والكرامة والفخر والحضارة، لافتا إلى أن المصريين في الخارج حظيوا باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والرعاية الكبيرة ما كان له عظيم الأثر بشأن تزايد الإقبال والخروج للتصويت رغم صعوبة الطقس في بعض البلدان، وارتباطات البعض بأعمالهم ملبين النداء مهما كانت الظروف.

 

ونوه بأن المصريين بالخارج يدركون جيدا أهمية دورهم في مسيرة التنمية المستدامة الجارية بمصر، ومن ثم كانت نسب المشاركة الإيجابية العالية، فضلا عن الرد على الشائعات ودعوات المقاطعة التي تحاول النيل من الدولة المصرية، لافتا إلى أن المبشر، أن الشباب من أكثر  الفئات العمرية المقبلة على الانتخابات الرئاسية، بما ينم عن روح وطنية ويكذب كل ادعاءات أهل الضلال من قوى الشر وأعداء الوطن.



ودعا رائف، جموع الشعب المصري في الخارج إلى ضرورة أن يحذو حذو إخوانهم في الخارج، استجابة لنداء الوطن، وتقديم الواجب الوطني، وممارسة الحق الدستوري في وضع رؤيتهم المستقبلية نحو البناء والتنمية والحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد.

مساعد رئيس حزب الوفد لشئون تنمية الصعيد المصريين في الخارج بمصر للانتخابات الرئاسية 2024 اللجان الانتخابية

مواد متعلقة

مؤتمر جماهيرى لحزب مستقبل وطن بالأقصر لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

حملة "يمامة " تشيد بإقبال المصريين فى الخارج على الانتخابات.. وحيادية البعثات الدبلوماسية

بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تشارك فى الانتخابات الرئاسية بقطر

رغم برودة الجو.. استمرار توافد المصريين بفرنسا للتصويت في الانتخابات الرئاسية

الجالية المصرية فى تونس تشيد بتنظيم التصويت في الانتخابات الرئاسية

توافد المصريين في البرازيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية

سيدات مصر يتقدمن الصفوف الأمامية لانتخابات المصريين بالخارج ويقدمن ملحمة وطنية

توافد المصريين فى مدريد للتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور فى حادث سير

غادة عبدالرازق تكشف كواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة أشرف عبدالغفور

عاجل.. فلسطينيون لـ«الدستور»: حينما يتوقف القصف نحمى جثث الضحايا من الطيور الجارحة

"القاهرة الإخبارية": طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع فى البحر الأحمر

محمد صلاح يعادل إنجاز ستيفن جيرارد التاريخى فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح