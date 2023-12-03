سفيرنا في كينيا: شهدنا مشاركة بعض ذوي الإعاقة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

وجه السفير وائل نصر الدين سفير مصر في كينيا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم الفني الذي قدمته للسفارة على مدار 3 أيام، لتسهيل عملية الانتخابات.

وأضاف خلال مداخلته عبر الفيديوكونفرانس في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة، أن هناك إقبال كبير من الجالية المصرية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، والعملية الانتخابية تمت بسلاسة تامة، وكان هناك حرص على تجهيز المقر الانتخابي.

ولفت إلى أن السفارة شهدت مشاركة بعض ذوي الإعاقة، منوهًا بأن الإغلاق سيتم خلال نصف ساعة، وبعض الأعضاء مازالوا موجودين في الدائرة الانتخابية.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).