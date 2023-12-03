الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفيرنا في كينيا: شهدنا مشاركة بعض ذوي الإعاقة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

وجه السفير وائل نصر الدين سفير مصر في كينيا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم الفني الذي قدمته للسفارة على مدار 3 أيام، لتسهيل عملية الانتخابات.

 وأضاف خلال مداخلته عبر الفيديوكونفرانس في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الثالث للتصويت بانتخابات الرئاسة، أن هناك إقبال كبير من الجالية المصرية على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، والعملية الانتخابية تمت بسلاسة تامة، وكان هناك حرص على تجهيز المقر الانتخابي.

ولفت إلى أن السفارة شهدت مشاركة بعض ذوي الإعاقة، منوهًا بأن الإغلاق سيتم خلال نصف ساعة، وبعض الأعضاء مازالوا موجودين في الدائرة الانتخابية.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).

كينيا الفيديوكونفرانس الاغلاق الدائرة الانتخابية السيسي

مواد متعلقة

محمود سلامة: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية

ابنة المرشح الرئاسى حازم عمر تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بإسبانيا

فرنسية الأصل تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة المصرية.. فما سر مشاركتها؟ (فيديو)

مكتب نتنياهو: استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة

ممثل الجالية بفرنسا يكشف سر حرص المصريين في الخارج على المشاركة بالانتخابات

القاهرة الإخبارية: استشهاد 100 فلسطينى جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

قصف عنيف على الهواء.. سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس جنوب غزة

سفيرنا بإيطاليا: المشاركة العالية في انتخابات الرسالة رسالة إيجابية بوعي المصريين

الأكثر قراءة

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

وفاة الفنان أشرف عبدالغفور فى حادث سير

غادة عبدالرازق تكشف كواليس اللحظات الأخيرة قبل وفاة أشرف عبدالغفور

عاجل.. فلسطينيون لـ«الدستور»: حينما يتوقف القصف نحمى جثث الضحايا من الطيور الجارحة

"القاهرة الإخبارية": طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع فى البحر الأحمر

محمد صلاح يعادل إنجاز ستيفن جيرارد التاريخى فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح