الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل البرلمان ورئيس شباب المصريين بالخارج يتفقدان مقار الانتخابات بالإمارات

وكيل البرلمان ورئيس
وكيل البرلمان ورئيس شباب المصريين بالخارج

تفقد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، مقار لجان انتخابات المصريين بدبي بدولة الإمارات ، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إنه حرص هو ووكيل البرلمان على مقابلة أعضاء الجالية المصرية في الإمارات، وذلك خلال تواجدهم بالقنصلية المصرية بدبي، مؤكدا أن المصريين أبهروا العالم بإقبالهم الشديد على التصويت.

وأوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أنه غادر دولة الإمارات متوجها  ظهر اليوم لدولة الكويت، والتقى أبناء الجالية المصرية، وأعضاء الاتحاد الذين بذلوا جهودا كبيرة في توعية المواطنين وحشدهم، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الكويت صوتت بأعداد كبيرة جدا في الانتخابات.

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وأشار إلى أن الجالية المصرية في الكويت ستكون الأكثر تصويتا، مشيدا بجهود أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالحزب وأعضاء الاتحاد وقيادات الجالية بالكويت وهم المستشار عبد الناصر خليل وأحمد الروبي ومرقص سعد وعبد الحارث فهمي وهاني كمال في تكثيف جولاتهم على تجمعات المصريين بالكويت للمشاركة في الانتخابات في أخر أيام تصويت المصريين بالخارج، موجها الشكر لجميع قيادات الاتحاد والجاليات المصرية بالخارج.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج  وهى: 

مقيد بقاعدة بيانات الناخبين

•  يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

• يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

•  يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين أسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.

•  يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

• لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج

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وكيل مجلس النواب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج انتخابات المصريين بدولة الإمارات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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