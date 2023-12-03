كشف الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، في قمة الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الاتحاد”، معقل فريق “السيتيزينز”.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD، على أن يديرها تحكيميًا، الحكم سيمون هوبر.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو رويال - إيمرسون رويال - بين ديفيز - أودوجوي

خط الوسط: إيف بيسوما - جيوفاني لو سيلسو - ديجان كولوسيفسكي

خط الهجوم: برنان جونسون - سون هيونج مين - بريان جيل

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بـ جيريمي دوكو في مركز الجناح الأيسر على حساب جاك جريليش، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودري هيرنانديز - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أورتيجا مورينو - كالفن فيليبس - جون ستونز - ناثان آكي - ماتيو كوفاسيتش - جاك جيراليش - سيرجيو جوميز - أوسكار بوب - ريكو لويس

وخرج البرتغالي ماتيوس نونيز من قائمة مانشستر سيتي لمباراة اليوم.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي، قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السادس برصيد 26 نقطة.