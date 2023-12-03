الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

كشف الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني لـ توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، في قمة الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الاتحاد”، معقل فريق “السيتيزينز”.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD، على أن يديرها تحكيميًا، الحكم سيمون هوبر.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل توتنهام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو رويال - إيمرسون رويال - بين ديفيز - أودوجوي

خط الوسط: إيف بيسوما - جيوفاني لو سيلسو - ديجان كولوسيفسكي

خط الهجوم: برنان جونسون - سون هيونج مين - بريان جيل

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بـ جيريمي دوكو في مركز الجناح الأيسر على حساب جاك جريليش، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودري هيرنانديز - برناردو سيلفا - فيل فودين 

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أورتيجا مورينو - كالفن فيليبس - جون ستونز - ناثان آكي - ماتيو كوفاسيتش - جاك جيراليش - سيرجيو جوميز - أوسكار بوب - ريكو لويس

وخرج البرتغالي ماتيوس نونيز من قائمة مانشستر سيتي لمباراة اليوم.

ترتيب مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي، قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

مانشستر سيتى توتنهام هوتسبير الدورى الانجليزى تشكيل توتنهام تشكيل مانشستر سيتي

مواد متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

الشوط الأول.. 4 أهداف بين ليفربول وفولهام فى الدورى الإنجليزى

الرياض زرقاء.. الهلال يقسو على النصر بثلاثية فى الديربى

الهلال السودانى يهزم الترجى بثلاثية فى دورى أبطال إفريقيا

رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام الهلال في ديربي الرياض

تشكيل الهلال أمام النصر فى ديربى الرياض.. هجوم نارى بقيادة ميتروفيتش

"غادر باكيًا".. محمد عبدالمنعم يتعرض للإصابة قبل مواجهة يانج أفريكانز

كارلو أنشيلوتي: بيلينجهام يشبه كاكا.. ولونين يحرس المرمى أمام غرناطة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع فى البحر الأحمر

عاجل.. ملامح قائمة الأهلى فى مونديال الأندية.. استبعاد سليم وعبدالقادر

خبراء مصرفيون: تمديد الودائع الخليجية ينعش قلب الاقتصاد المصري

القاهرة الإخبارية: 700 شهيد فى قطاع غزة خلال 24 ساعة

أرنولد يقود ليفربول لانتصار مثير على فولهام في الدوري الإنجليزي

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح