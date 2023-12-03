ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 44 سفينة، منها السفينة (ELLY)، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 225م وعرضها 32م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 64061 طنا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27508 طن تشمل: 5325 طن رمل و670 طن ملح معبأ و10903 طن يوريا و10610 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30103 طن تشمل: 4550 طن خردة و6772 طن حديد و3308 طن رخام و1085 طن زيت طعام و6401 طن قمح و4094 طن ذرة و 1500 طن حمص و807 طن اسمنت معبأ و6030 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1586 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 126 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 856 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3625 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 118545 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 356283 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2437 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي وشبرا، وعدد 2 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4639 شاحنة.