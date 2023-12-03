الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الإحصاء الفلسطينى": خسائر الاقتصاد فى غزة بلغت 700 مليون دولار بسبب الحرب

غزة
غزة

قال مدير الإحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني محمد قلالوة، مساء اليوم الأحد، إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.

وأضاف قلالوة في تصريحات صحفية، اليوم، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل.

قلالوة: توقعات بارتفاع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90%

وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة إلى حوالي 90%، وارتفاع البطالة لحوالي 65%، لافتًا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات.

وأوضح قلالوة أن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة خلال فترة الحصار منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار العدوان الحالي.

خروج 70% من المستشفيات عن الخدمة

وفي السياق ذاته، أكد مدير فريق إحصاء الخسائر في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حسام خليفة، أن حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تسببت في تدمير 250 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي أو كلي من أصل 400 ألف وحدة بنسبة تجاوزت 50%.

وحول وضع القطاع الصحي، أوضح خليفة أن 37 ألف مواطن أصيبوا بفعل العدوان في ظل خروج 70% من المستشفيات في القطاع عن الخدمة.

ووصفت الأمم المتحدة، أمس، انتهاء وقف إطلاق النار بأنه "الكابوس الذي يخشاه الجميع".

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم اليونيسف، متحدثًا من مستشفى في خان يونس بجنوب غزة، إن غارة وقعت في مكان قريب، وأن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وظهرت أعمدة من الدخان في السماء.

وقال إن مستشفى ناصر "يكتظ بالأطفال والمصابين بجراح الحرب" الذين يتعافون من الهجوم الأخير، مشيرًا إلى أن العديد من العائلات كانت تنام على مراتب في المستشفى منذ أسابيع بعد نزوحها من منازلهم، التي دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية الكثير منها.

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