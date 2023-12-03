سفير مصر فى بوخارست: واجهنا مشكلة عدم تمكن مواطن من التصويت وتم حلها

قال السفير مؤيد الضلعي، سفير مصر في بوخارست، إن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم خلال اليوم الثالث من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف سفير مصر في بوخارست، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "لم نشهد أي مشكلات في العملية الانتخابية على مدار يومين والإقبال جيد جدًا".

وتابع: "اليوم كانت هناك مشكلة لدى أحد الناخبين بسبب أنه ليس له حق التصويت"، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وتم حل المشكلة.

البندارى: نتواصل على مدار الساعة لحل جميع مشكلات الانتخابات بالخارج

فيما رد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على كلام السفير قائلًا إنه "كانت هناك مشكلة في عدم ربط البطاقة، وتم حل المشلكة والتواصل مع السفارة، وتمكن المواطن من الإدلاء بصوته".

وأكد البنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع جميع اللجان والمقار الانتخابية على مدار الساعة لحل كل هذه المشكلات.