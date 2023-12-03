الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توافد المصريين المقيمين في روما للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية (صور)

جانب من التصويت
جانب من التصويت

توافد عدد من أبناء الجالية المصرية المقيمين في روما للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثالث والأخير للانتخابات بحضور راعي الكنيسة في روما الأنبا برنابا.

 

المصريون فى النمسا يصوتون فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

 

وبدأت السفارة في استقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحًا وفقا للتوقيت المحلي لـ روما، وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من أول أمس الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.

المرشحين

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

روما الانتخابات الرئاسية أبناء الجالية الهيئة الوطنية للانتخابات الجمعة

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