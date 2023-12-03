جوارديولا: الدورى الإنجليزى أصعب من الأبطال.. وحياتى مملة للغاية

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، عن أفضل مدرب في التاريخ من وجهة نظره.

وقال جوارديولا عن رأيه في أفضل مدرب بالتاريخ خلال حواره مع قناة “EA الرياضية” الرسمية اليوم: “فيرجسون هو أفضل مدرب في تاريخ كرة القدم بسبب عدد البطولات والاستمرارية، بعد ذلك يأتي بالقرب منه كرويف وساكي”.

وتابع: “ساكي لم يحقق الكثير ولكن هو غيّر كرة القدم، كرويف غيّر ناديين في كرة القدم وهم آياكس وبرشلونة”.

ويرى جوارديولا بأن الدوري الإنجليزي أصعب من دوري أبطال أوروبا، كما أكد أن إلكاي جوندوجان هو لاعب كرة القدم الحالي الذي سيصبح مدرب رائع في المستقبل.

وقال جوارديولا خلال حواره: “لا أمتلك الكثير في يومي، من التدريبات إلى المنزل إلى المباريات، حياتي مملة للغاية”.

وعن تصنيفه كأفضل مدرب في التاريخ: “مسيرتي لم تنته بعد، ما زلت أقوم بكتابة مسيرتي وأصنع اسمي".