الهلال الأحمر: إرسال شاحنات محملة بالمساعدات للجانب الفلسطينى

سلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، أمس الأحد، نظيرتها الفلسطينية شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية تحتوي على الغذاء والماء والمساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية، وذلك عبر معبر رفح البري.

وأكدت الهلال أن فرق متطوعى الهلال تعمل على مدار الساعة فى مراكز الخدمات اللوجستية بالإسماعيلية والعريش، وذلك لاستقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

وقال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف يواصل تقديم مساعدته إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن التحالف من أكثر الجهات التى قدمت مساعدات للشعب الفلسطيني.

وأشار ، لـ"الدستور"، إلى أن التحالف يعمل على قلب رجل واحد لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني بالتنسيق مع "الهلال الأحمر المصري" وأيضًا الهلال الفلسطيني.

الهلال الأحمر

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه تم إرسال 1090 شاحنة بحمولة 18.800 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها مصر حتى الآن لدعم قطاع غزة بلغ أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، قائلًا: "المساعدات المرسلة إلى قطاع غزة تعتبر نقطة في بحر، بسبب الاحتياجات الكثيرة للشعب الفلسطيني والدمار الذي يتعرض له بصفة يومية"، مؤكدًا أن مخازن الهلال الأحمر بالعريش تستقبل المساعدات الدولية، والهلال الأحمر على أتم الاستعداد لاستقبال كل المساعدات من الدول.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح البري، حيث أكدت أن إجمالي عدد الطائرات القادمة الى مطار العريش بلغ 195 طائرة من 34 دولة، و11 منظمة.

وعن أبرز الدول التى قدمت مساعدات، أوضحت أنها مصر، اليونان، الهند، الجزائر، بنجلاديش، إيطاليا، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، فرنسا، إندونيسيا، العراق، اليابان، الدنمارك، الإمارات،، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بولندا، السعودية، وسنغافورة.