الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فتح: سلوك إسرائيل أثبت فشله أمام صمود الشعب الفلسطينى

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنه بات واضحًا اليوم أن العقلية التي تحكم دولة الاحتلال متطرفة ومؤذية يوجهها رجال دين كبار، وقد بات معروفًا أن الصراع أخذ طابعًا دينيًا وأن هذه الحكومة ماضية في مشروع صهيوني كبير، والمقصود منه إنهاء قيام دولة فلسطينية والذهاب نحو حسم الصراع بالقوة وتحقيق هجرة جديدة للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.

الصراع بات يأخذ أشكالًا مختلفة وخطيرة

وأضاف دولة، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الصراع بات يأخذ أشكالًا مختلفة وخطيرة في هذه المرحلة الصعبة مع هذه الحكومة المتطرفة، والتي لا تعرف إلا لغة القتل والمجازر، ولكن هذا السلوك أثبت فشله أمام عظيم صمود الشعب الفلسطيني.

ونوه المتحدث باسم حركة فتح بأن الحكومة الإسرائيلية تشعر بأنها في مأمن من العقاب الدولي، وأنها تتلقى دعمًا لا محدود من أمريكا وغيرها، لذلك هي ماضية في استهداف الشعب الفلسطيني تحقيقًا لمشروعاتها التي تستهدف وجود مستقبل الشعب الفلسطيني.

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