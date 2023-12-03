الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى مجددًا فى غلاف غزة

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي مجددًا في غلاف غزة.

عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

يأتي ذلك بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

غزة غلاف غزة صفارات الإنذار صفارات الإنذار تدوي مجددا القاهرة الإخبارية

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