الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد القدّيس فرنسيس كسفاريوس الكاهن.. الكنيسة اللاتينية: لنهبّ للعمل ولنتيقَّظْ

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بتذكار القدّيس فرنسيس كسفاريوس الكاهن، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: تنبّهوا لأقوالي واصغوا إلى كلماتي المتواضعة. إليكم جميعًا أصرخ وأحضّ إيّاكم: "ارتفعوا نحو الله وتحرّروا من ارتباطاتكم بشهواتكم!" هذا ما يناديكُم به النبيّ: "هَلُمُّوا نَصعَدْ إِلى جَبَلِ الرَّبّ إِلى بَيتِ إِلهِ يَعْقوب "، جبل السلام، ولنتأمّل بعينيّ عقلنا الفرح المحفوظ لنا بالوعود السماويّة.

لنهبّ للعمل ولنتيقَّظْ

أبنائي الأحبّاء، اجمعوا حماستكم واتخذوا كالحمام أجنحة من نار، كما هو مكتوب " مَن لي بِجَناح كالحَمامة فأَطيرَ وأَحُطَّ؟"  واجلسوا في صفوف اليمين، حيث الفضيلة. واستقبلوا الفرح والرغبة الروحيّة والمشغوفة بالله. وذوقوا حلاوة حُبِّه الكبرى وإذ تعتبرون به كلّ الأشياء ثانويّة، دوسوا المجد الباطل ورغبة الجسد والغضب الشرس!

لنهبّ للعمل ولنتيقَّظْ؛ وليكُن نظرنا ثاقبًا ولنطِر بسرعة الرحلة الّتي تقودنا من الأرض إلى السماء! لا شكّ أنّ المسافرين يمكن أن يتألّموا وهذا يحصل لكم أيضًا: في الواقع، كما ترون، أنتم تُرهَقون في أعمال قاسية، تتعبون وتعملون في الأرض حتّى تنقطعَ أنفاسكم، ويتساقط عَرقكم وأنتم مرهقون جائعون عِطاش. أحدكم يُرهق نفسَه في الفلاحة وآخر يعمل في الكرمة وآخر في عصر الزيت أو أيضًا في الطبخ أو البناء أو في تحضير الخبز أو الاهتمام بالمخزن وباختصار كلُّ واحدٍ في مكانه. والجميع يتقدّمون على طريق الله ويقتربون من المدينة العظيمة ويبلغون بالموت الفرحِ الّذي لا يوصف، فرح الخيرات الّتي يعدّها الله للذّين أحبّوه. 

 القدّيس فرنسيس كسفاريوس الكاهن

 ولِد في اسبانيا عام 1506. درس في باريس وهناك التقى القديس اغناطيوس وانضم إليه. بدأ الدراسة استعداداً للكهنوت عام 1537 في روما. سافر عام 1541 الى الشرق الى الهند واليابان حيث بشر بالانجيل مدة عشر سنوات وهدى الكثيرين الى الايمان. توفي عام 1552 في جزيرة سانشيان الصينية.

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