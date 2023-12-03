الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي جيوفاني فرنسيس ماشا الكاهن والشهيد

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي جيوفاني فرنسيس ماشا الكاهن والشهيد، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها إن أهوال الحرب العالمية الثانية لا تعد ولا تحصى، ولا تزال الجرائم التي ارتكبت ضد أولئك الذين قاموا بأعمال خيرية في الرايخ الثالث، الذين عوقبوا بالأعدام عن طريق المقصلة.

خلال الحرب العالمية الثانية

تم تشغيل 40 مقصلة في جميع أنحاء الرايخ الثالث، اثنتان منها في بولندا وواحدة في بوسنا وواحدة في كاتوفيتشي. ووجود سجن كاتوفيتشي الواقع في شارع ميكوأوسكا، ومنذ ذلك الحين بدأت عمليات إعدام الإعدام بشكل منتظم.

أدركت قوات الأمن الخاصة على الفور "فائدة" هذه الأداة: لقد كانت فعالة ومثالية، وفي ليلة واحدة كانت قادرة على إزهاق حياة 20 ضحية،من بينهم نود أن نتذكر دون جيوفاني (يان) ماشا، كاهن الأبرشية البولندية، أولاً في أبرشية كاتوفيتشي لتلقي عقوبة الإعدام هذه، كتحذير لجميع رجال الدين في أبرشيته بعدم التعاون مع أي جمعية سرية، حتى لو كانت لأغراض خيرية، لا تتوافق مع لوائح الحكومة الألمانية التي في بولندا، منطقة سيليزيا (حيث تقع في كاتوفيتشي)، حكموها بجعلها تبدو وكأنها أرض ألمانية من جميع النواحي.

ولد جيوفاني ماشا (يُدعى هانيك في العائلة، والذي يمكن ترجمته باسم جياني) في 18 يناير 1914 ضمن عائلة مليئة بالمحبة في تشورزو (في سيليزيا) البلدة الصغيرة، وهو الابن الأكبر لباولو وآنا كوفاشكا.

في سن العشرين شعر بالدعوة الكهنوتية ، دخل الإكليريكية الكبرى لدراسة اللاهوت . وكان يمتاز بتقوي كبيرة صادقة وحساسيه خاصة تجاه الآخرين. بعدما أنتهي من دراسة الفلسفة واللاهوت بجدارة وتفوق ، وشهد له جميع القائمين بالتكوين الكهنوتي بأنه يستحق أن يقبل الدرجة الكهنوتية ، فسيم كاهناً في 25 يونية 1939م في كنيسة الرسولين القديسين بطرس وبولس في كاتوفيتشي، بوضع يد الأسقف ستانيسلاوس أدامسكي.

احتفل بأول قداس له في رعيته المكرسة للقديسة مريم المجدلية في تشورزو. وفي ذلك اليوم حدث شيء غير عادي. وبينما كان لا يزال في السكرستيا، فقال جيوفاني بصراحة: « لأخته روزا، اعلمي يأختي أنني سأموت صغيرًا وليس موتًا طبيعيًا!» اندهشت روزا من هذه الكلمات، وأشارت إلى أنه لم يكن ينبغي له أن يقولها في يوم مليء بالبهجة ليس فقط بالنسبة له، بل لجميع أفراد أسرته ومعارفه؛ لكنه تابع قائلاً: «روزا، اليوم أريد أن أقول لك هذا، لأنني مقتنع بأنني سأموت صغيراً».وعندما بدء القداس الإلهي الأول له القداس واثناء رفع البخور .

رأي عدد كثير من الناس سحابة من الدخان تتشكل مثل "وشاح" أحمر حول رقبة الكاهن الجديد. وكتب على الصورة التذكارية: "ياإلهي وكلي". في 1 سبتمبر 1939 تحديدًا، وهو اليوم الذي اقتحمت فيه القوات الألمانية بولندا في الساعة 4.45 صباحًا، بدأ دون جيوفاني ماشا الجديد خدمته الكهنوتية كنائب كاهن رعية في رعية سان جوزيبي في رودا لسكا. وكان أميناً في خدمته الكهنوتية لخدمة النفوس التي عهد بها الله إليه؛وكان المؤمنين يرون في عظاته اتحاده العميق بالله والتزامه الكبير بالتربية المسيحية للمؤمنين. وكان الألمان هم السادة في هذه المنطقة من بولندا، وحاولوا بكل الطرق "إضفاء الطابع الألماني" على سيليزيا، بدءًا من اللغة: كان على الجميع التحدث باللغة الألمانية فقط، وفي المنازل الخاصة، وبين الجيران، وحتى في الكنيسة. .

رتبت الحكومة الألمانية وفرضت أن تكون المواعظ وحتى الترانيم الروحية باللغة الألمانية، حتى تتمكن من إبقاء كل شيء تحت السيطرة. فكان قلب دون جيوفاني البولندي يحب لغة الآباء، وكان إعلان كلمة الله للمؤمنين بلغة أجنبية أمرًا مكلفًا للغاية بالنسبة له.فكان يبارك سر الزواج ويقوم بتدريس التعليم المسيحي بلغتة البولندية. خلال الزيارة الرعوية التي يقوم بها كهنة الرعية والمساعدون لجميع عائلات رعيتهم لاحظ دون جيوفاني الفقر الذي وجدت فيه غالبية عائلات أبناء رعيته، لأن يتم القبض على جميع أباء الأسر ليتم قتلهم أو إرسالهم الى معسكرات الإعتقال . ويتركون النساء والأطفال بلا عائل.

لذلك فكر في تنظيم جمعية خيرية أطلق عليها اسم "كونفاليا" (أي زنبق الوادي)، لمساعدة العائلات المحتاجة ماديًا وروحيًا ، لكن كل هذه الأعمال الخيرية، هذا الحب الفياض والمجاني للآخرين، لا يحبه النازيون. فألقي القبض عليه من قبل الجستابو وتم اعتقاله في سجن سكة جديد كاتوفيتشي؛ عاش في ظلمة السجن الظالم، ووجد في الله القوة والوداعة لمواجهة جلجلة الاضطهاد الصعبة.

في 5 سبتمبر 1941 وأرسلته السطات مع آخرين إلى الحبس الوقائي في ميسلافيتسي تم استجوابه عدة مرات وتعرض للإذلال والتعذيب لإخضاعه لهم، لكنه لم يثبط عزيمته، بل على العكس من ذلك، كان يعزي زملائه السجناء، ويرفع معنوياتهم ويطلب من الله أن يغفر لمن أساء إليهم. في الرسائل التي سُمح له بكتابتها، ولكن دائمًا وفقط باللغة الألمانية، كثيرًا ما طلب الصلاة حتى يتمكن من استخلاص القوة للمقاومة وعدم الاستسلام. وكتب في إحداها التي أرسلها لأمه : «هذه الأشهر التي قضيتها في السجن تعلمت الكثير؛ لقد حبسوني وجعلوني أفهم أن الحياة ليس لها معنى إلا إذا عشتها مع الله ومن أجله.فصلي من أجلي. ابنك الذي يحبك، جيوفاني".

بين عامي 1941 و1945، في سجن كاتوفيتشي، أعدمت قوات الأمن الخاصة أكثر من 500 شخص بالمقصلة. ومثل حبة القمح التي يتحدث عنها يسوع في إنجيل يوحنا، فإن هذا الكاهن البولندي الشاب، الذي استشهد عن عمر يناهز 28 عامًا، مات أيضًا لكي تنبت ثماره. وكان يدرك أن "كل شخص على هذه الأرض خلق لمهمة يجب إنجازها". وقد أبرز عميد مجمع قضايا القديسين الكاردينال مارسيلو سيميرارو الذي تراس قداس التطويب في كاتوفيتشي في كاتدرائية المسيح الملك بصفته مندوبًا عن البابا فرنسيس هذا الأمر في عظته خلال قداس التطويب ، يوم 20 نوفمبر 2021م.