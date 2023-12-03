الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 60 جوال دقيق مدعم في الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت  مديرية التموين في محافظة الغربية، من ضبط أصحاب 4 مخابز في مدن زفتى وطنطا والمحلة، بتهمة الاستيلاء على 60 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، محققين أرباحًا غير مشروعة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بنجاح حملة قام بها مفتشو الرقابة التموينية في ضبط أصحاب 4 مخابز في مدن زفتى وطنطا والمحلة، تم اتهامهم بالاستيلاء على 60 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص لهم، وذلك بعد إجراء جرد دقيق لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة.

 بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء

تم استخدام هذا الدقيق المدعم في البيع في السوق السوداء، حيث تحقق لأصحاب المخابز أرباحًا غير مشروعة من هذا التصرف، تم تحرير محاضر بالوقائع لهذه الجرائم، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية.

  مكافحة الاحتكار والتجارة غير المشروعة

وأكد وكيل الوزارة، أن ضبط أصحاب المخابز المذكورة خطوة هامة في مكافحة الاحتكار والتجارة غير المشروعة في السوق السوداء، تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة علي أن تصل إلي مستحقيها كما تعكس هذه الحملة التزام مديرية التموين بالغربية بمكافحة التجاوزات وتحقيق العدالة والنزاهة في القطاع التمويني.

وأضاف، وتأتي هذه الجهود ضمن الجهود الشاملة لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد في القطاع التمويني. وتشكل تلك الحملات رسالة قوية بأن أي محاولة للاستيلاء على المواد الغذائية المدعمة والتلاعب بها للحصول على أرباح غير مشروعة لن تُسمح بها أو تمر دون عقاب.

وفقًا للتقرير المذكور، يتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخابز المذكورين، وذلك للحد من الاحتكار والتجارة غير المشروعة وتأمين الاستقرار السوق التمويني وحماية حقوق المستهلكين، ومن المتوقع أن تتابع النيابة العامة المختصة إجراءات التحقيق وتقديم الجناة إلى العدالة.

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