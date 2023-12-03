الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إلهام شاهين وهالة سرحان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية من تونس (فيديو)

الهام شاهين
الهام شاهين

يواصل المصريون فى الخارج لليوم الثالث على التالى التصويت فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أدلت كل من إلهام شاهين وهالة سرحان بأصواتهم في تونس وتنشر الدستور فيديو لهم.

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وكان قد سلط موقع "فويس أوف نيجيريا" الإفريقي الضوء على استمرار تصويت المصريين في الخارج على انتخابات الرئاسة المصرية في آخر أيام الاقتراع، حيث احتشد أعضاء الجاليات المصرية في الخارج في الساعات الأخيرة من التصويت، وعبر الآلاف منهم عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الأوفر حظًا لتولي فترة رئاسية ثالثة.

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مشاركة كبرى وحماسية في آخر أيام التصويت في الخارج

وأفاد الموقع أن المصريين في الخارج بدأوا التصويت منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، بينما تنطلق الانتخابات في مصر يوم 10 ديسمبر الجاري، وسط حملات تأييد شعبية كبرى للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن لجان الانتخابات في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والإمارات والكويت شهدت أكبر تواجد للناخبين المصريين، أعربت الغالبية العظمى منهم عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب آخر، أكد موقع "تريندز أفريكا" الإفريقي، أن اليوم يُسدل الستار على انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج والتي تستمر حتى مساء اليوم الجمعة في في مقار سفارات وقنصليات البلاد في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن السعودية والكويت شهدتا أعلى معدلات للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، تلتها الجاليات المصرية في الإمارات وقطر، حيث يحتاج الناخبون المصريون في الخارج إلى جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الرقم القومي سارية أو غير سارية للتصويت، كما يحق للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر التصويت، حيث تجاوز عدد الناخبين المؤهلين داخل وخارج البلاد 65 مليونا ممن يحق لهم التصويت.

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