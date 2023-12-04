الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

6 ديسمبر.. احتفال بطريركية الإسكندرية بعيد القديس نيقولاوس أسقف ميرا

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

 تحتفل بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، بعيد القديس نيقولاوس في يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة.

مواعيد الصلوات:

الثلاثاء 5 ديسمبر: صلاة الغروب الساعة 6 مساءً

الأربعاء 6 ديسمبر: صلاة السحر السحر الساعة 8.30 صباحًا- القداس الإلهي الساعة 9.30 صباحًا.

من جهة اخرى وبمناسبة الذكرى 28 لرقاد مثلث الرحمات المتروبوليت بولس ميناس مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي للشؤون العربية، أقيم القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس، وفي نهايته أقيمت خدمة صلاة التريصاجيون لنياحة الراقدين.

ترأس القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي الكنيسة.

كما حضر البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندريةوسائر إفريقيا القداس الإلهي في دير القديس ابا البطريركي التاريخي في الإسكندرية، وخدم القداس الإلهي المتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس الدير.

كما حضر القداس الإلهي المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بور سعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية والمتروبوليت باندليمونون مطران نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس. وكذلك القنصل العام بالإسكندرية لليونان في مصر، والكابتن ومنسق الاتصالات للبحرية اليونانية بالإسكندرية وزوجته.

بعد القداس الإلهي قام البابا ثيودروس وجميع الشعب بزياح أيقونة العذراء مريم والدة الإله.

واستقبل أبناء الرعية وباركهم وتمنى لهم الصحة والعافية والقوة والأمل وطول العمر، وأن تحل عليهم بركة يسوع المسيح بصلوات العذراء مريم.

وقال الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ووكيلها للشؤون العربية، إنه تفيد المعلومات أنه تمت الموافقة على إعلان البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، عضوًا فخريًا في أكاديمية أثينا.

نيقولا انطونيو أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو

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