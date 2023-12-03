الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بأنشطة متنوعة لطلبة المدارس.. "ثقافة أسيوط" ينظم معرض المبدع الصغير

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، السبت، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

 

وأعد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين يومًا ثقافيًا لطلاب المعهد الابتدائي النموذجي الأزهري، بدأت فعالياته بجولة للتعرف على الأنشطة المقدمة، تلاها تفقد المعرض الفني المقام بعنوان "المبدع الصغير" والذي اشتمل على مجموعة متميزة من اللوحات الفنية لرواد مرسم الطفل بخامات وألوان متنوعة، واختتم اليوم بفقرة اكتشاف مواهب، وتوزيع جوائز عينية على الموهوبين.

 ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، نفذ القصر ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين لعدد من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية للدمج، بما يتناسب مع نوع كل إعاقة، تلتها ورشة حكي، وعدد من الأنشطة التفاعلية تقديم د. چوزيف ثابت.

كما شهدت كل من روضة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الأزهرية، ومدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات، عددًا من الأنشطة تنوعت ما بين الورش الفنية والأشغال اليدوية، وعرض الأفلام القصيرة، ومحاضرات التنمية البشرية لمجموعة من المتخصصين، وذلك ضمن فعاليات البرنامج المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

 الحفاظ على الموروث الثقافي

ويقدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين مجموعة من الأنشطة المتخصصة للطفل ضمن برنامجه الشهري، بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي، وتحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع.
من أبرز هذه الأنشطة المحاضرات واللقاءات التثقيفية، والورش الأدبية في مجالي الشعر والقصة، ورش تعليم أساسيات الخط العربي، الرسم والتلوين باستخدام السبورة التفاعلية، بالإضافة إلى ورش الأشغال اليدوية والتطريز للحفاظ على الموروث الشعبي، وورش وعروض الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، وورش الحكي والمسابقات الثقافية لتحقيق مزيد من التفاعلية بين الأطفال.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الأنشطة المقدمة

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تجتمع مع مقرري لجان الأعلى للثقافة لمناقشة خطط اللجان للمرحلة المقبلة

"التلقي ومفارقات الزمن" محور مناقشات ثاني جلسات مؤتمر أدباء القاهرة

«السينما والجندية المصرية فيلم أبناء الصمت بين الواقع والخيال».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

في عددها الجديد.. مجلة "الفنون الشعبية" تحتفي بالمسرح المصري

في عدد ديسمبر بالثقافة الجديدة.. 3 ملفات: فلسطين وعبده جبير و100 عام من المسرحيات القصيرة في مصر

هيئة الكتاب تصدر الجزء الخامس من موسوعة "تاريخ السينما في مصر"

وزيرة الثقافة تناقش مقترح الخطة المستقبلية لـ"القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية"

ضمن مبادرة "أنت الحياة".. إقبال كبير على فعاليات "قصور الثقافة" في الأقصر

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

بعد تدخل البنك المركزى.. ارتباك فى السوق السوداء لـ"الدولار"

هنا رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي| تغيير اللجنة الانتخابية

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح