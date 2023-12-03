بأنشطة متنوعة لطلبة المدارس.. "ثقافة أسيوط" ينظم معرض المبدع الصغير

نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط، السبت، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وأعد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين يومًا ثقافيًا لطلاب المعهد الابتدائي النموذجي الأزهري، بدأت فعالياته بجولة للتعرف على الأنشطة المقدمة، تلاها تفقد المعرض الفني المقام بعنوان "المبدع الصغير" والذي اشتمل على مجموعة متميزة من اللوحات الفنية لرواد مرسم الطفل بخامات وألوان متنوعة، واختتم اليوم بفقرة اكتشاف مواهب، وتوزيع جوائز عينية على الموهوبين.

ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، نفذ القصر ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين لعدد من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية للدمج، بما يتناسب مع نوع كل إعاقة، تلتها ورشة حكي، وعدد من الأنشطة التفاعلية تقديم د. چوزيف ثابت.

كما شهدت كل من روضة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الأزهرية، ومدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات، عددًا من الأنشطة تنوعت ما بين الورش الفنية والأشغال اليدوية، وعرض الأفلام القصيرة، ومحاضرات التنمية البشرية لمجموعة من المتخصصين، وذلك ضمن فعاليات البرنامج المنفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

الحفاظ على الموروث الثقافي

ويقدم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين مجموعة من الأنشطة المتخصصة للطفل ضمن برنامجه الشهري، بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي، وتحقيق العدالة الثقافية لجميع فئات المجتمع.

من أبرز هذه الأنشطة المحاضرات واللقاءات التثقيفية، والورش الأدبية في مجالي الشعر والقصة، ورش تعليم أساسيات الخط العربي، الرسم والتلوين باستخدام السبورة التفاعلية، بالإضافة إلى ورش الأشغال اليدوية والتطريز للحفاظ على الموروث الشعبي، وورش وعروض الموسيقى العربية، والفنون الشعبية، وورش الحكي والمسابقات الثقافية لتحقيق مزيد من التفاعلية بين الأطفال.