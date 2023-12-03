تفاصيل خداع كتائب القسام جنود الاحتلال واستدراجهم لنفق مفخخ بالعبوات الصدمية والرعدية

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن أن عناصرها تمكنوا من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا.

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق "تيليجرام"، اليوم الأحد: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود العدو شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق".

قوة إسرائيلية خاصة متحصنة

وقبل ساعة، استهدف عناصر كتائب القسام، اليوم الأحد، قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وذكرت الكتائب في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تيليجرام"، أن عناصرها اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة، وأجهزوا على عدد من جنود القوة.

تل أبيب وأسدود وغلاف غزة

وأعلنت المقاومة الفلسطينية عن أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

وأفادت كتائب القسام، صباح الأحد، باستهداف عناصرها 5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف "الياسين 105"، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، إنها قصفت تجمعًا لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تيليجرام"، إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

استهداف مستوطنة ماجين برشقة صاروخية

وأعلنت في وقت سابق، عن استهداف تجمعات للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية، واستهداف دبابة إسرائيلية متوغلة غرب جباليا بقذيفة "الياسين 105".

كما لفتت إلى تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديًا إسرائيليًا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من الأراضي اللبنانية

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن صاروخًا أُطلق من سوريا ضرب مرتفعات الجولان اليوم الأحد.

وقال الجيش إن إسرائيل ردت باستهداف الموقع الذي أُطلق منه الصاروخ.