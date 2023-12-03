مركز مطوبس بكفر الشيخ يبحث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

ترأس اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، اجتماعا مع السكرتير العام للوحدة والقيادات التنفيذية بالقطاعات الحكومية والنواب ورؤساء القرى وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة خلال شهر ديسمبر أيام ( ١٠ - ١١ - ١٢ ) لمراجعة إتمام جاهزية المدارس التى وقع عليها الاختيار للمشاركة كلجان فى الإنتخابات الرئاسية من حيث تجهيز القاعات،و توافر الأمن والسلامة بالمدارس ونظافة المدارس واكتمال الخدمات بها، من مرافق المياه والكهرباء والتليفونات.

أبرز الاستعدادات

وخلال الاجتماع تم التأكيد على مراجعة ومتابعة جميع الإجراءات والتجهيزات، وتكليف النواب ورؤساء القري والجهات المعنية التنفيذية ( الادارة التعليمية - الادارة الصحية - الادارة الاجتماعية - هيئة الإسعاف- الاوقاف ) بالمتابعة والمشاركة في دعم العملية الانتخابية في جميع النواحي والرصد، بالمرور على كافة اللجان الانتخابية،لاستقبال العملية الانتخابية، والاطمئنان على مدى جاهزيتها من جميع الاستعدادات نظافة ومياه وكهرباء وخطوط التليفونات وطفايات الحريق.

كما سيتم متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات من جميع أسوار ومن خارج المدارس ( المقرات الانتخابية )، حيث سيتم إزالة الإشغالات الموجودة حول المقار الانتخابية، وأن يكون المقر مزود بخط تليفون أرضي وبحالة جيدة ويعمل، وجاهزية المقار الانتخابية بدورات مياه صالحة للاستخدام، وحجرات محكمة لوضع صناديق الاقتراع بها ليلًا، ويُفضل غرفة محكمة الاغلاق، كما سيتم التأكيد علي الجهات المعنية والتنفيذية على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل التهوية المناسبة، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وخلال الاجتماع أيضا، تم التأكيد على متابعة تجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية، وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مكان مُؤمن للصناديق، وتوفير كافة سُبل الراحة من أدوات ومستلزمات للقوات المشاركة في عملية التأمين، التأكيد علي مدير الادارة الصحية ومديري المستشفيات برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ، والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أي حالات مرضية طارئة.

وكذلك التأكيد على مراجعة المراكز الانتخابية والمقرات بالمدارس والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل في حين انقطاع التيار الكهربي بالتنسيق مع شركة الكهرباء مع تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية، والتأكيد على انعقاد غرفة العمليات بمجلس مدينة مطوبس للتنسيق والربط مع كافة الأجهزة المعنية والتنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، وذلك خلال أيام الانتخابات؛ لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت.