عضو الجالية المصرية بالإمارات: اليوم عُرس انتخابى مُبهر بالقنصلية المصرية

قال عضو الجالية المصرية في الإمارات محمد عبد الرازق، إن المصريين في الإمارات يعيشون عُرسًا انتخابيًا مُبهرًا في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عضو الجالية المصرية في الإمارات في مداخلة للقناة الأولى المصرية، أن هناك العديد من الفيديوهات المتداولة ترصد الإقبال الكثيف من المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

محمد عبد الرازق: المصريون فى دبى يريدون الحفاظ على مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة

وتابع: "الأطفال حرصوا على التوجه إلى القنصلية المصرية في دبي مع أسرهم" مؤكدًا أن المصريين في دبي يريدون الحفاظ على مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن المشهد في القنصلية المصرية بدبي أكثر من رائع، حيث تشهد الانتخابات مشاركة جميع الفئات مثل كبار السن والشباب والنساء أيضًا.

وتابع: "هناك أفواج جاءت أمس من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية" مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية مبسطة ومعلومة للجميع، معربًا عن اندهاشه بمدى ثقافة المصريين في الخارج وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.