الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو الجالية المصرية بالإمارات: اليوم عُرس انتخابى مُبهر بالقنصلية المصرية

الانتخابات
الانتخابات

قال عضو الجالية المصرية في الإمارات محمد عبد الرازق، إن المصريين في الإمارات يعيشون عُرسًا انتخابيًا مُبهرًا في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عضو الجالية المصرية في الإمارات في مداخلة للقناة الأولى المصرية، أن هناك العديد من الفيديوهات المتداولة ترصد الإقبال الكثيف من المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

محمد عبد الرازق: المصريون فى دبى يريدون الحفاظ على مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة

وتابع: "الأطفال حرصوا على التوجه إلى القنصلية المصرية في دبي مع أسرهم" مؤكدًا أن المصريين في دبي يريدون الحفاظ على مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن المشهد في القنصلية المصرية بدبي أكثر من رائع، حيث تشهد الانتخابات مشاركة جميع الفئات مثل كبار السن والشباب والنساء أيضًا.

وتابع: "هناك أفواج جاءت أمس من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية" مشيرًا إلى أن اللجان الانتخابية مبسطة ومعلومة للجميع، معربًا عن اندهاشه بمدى ثقافة المصريين في الخارج وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 المصريون في دبي الجالية المصرية في الإمارات

مواد متعلقة

توافد المصريين فى قبرص على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يحسم موقف السولية من قائمة الأهلى بمونديال الأندية

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

تبدأ من الجمعة 8 ديسمبر.. عدد أيام إجازة الانتخابات ٢٠٢٣

ليفربول يدعم "المثلية" فى لقاء فولهام.. و"صلاح" يرفض الشارة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية