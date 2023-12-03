الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إذاعة جيش الاحتلال: سقوط صاروخين فى سديروت دون وقوع إصابات

سقوط صاروخين فى
سقوط صاروخين فى سديروت

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صاروخين في سديروت  دون وقوع إصابات، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وفي ذات السياق، كشف جيش الاحتلال عن رتب القتلي في صفوف الجيش، قائلًا إن أحد القتيلين الإسرائيليين كان برتبة "رقيب" من الكتيبة 932 التابع للواء "ناحال"، ولقي حتفه بمعارك في شمال غزة، بينما كان الثاني برتبة "رقيب أول" (احتياط) في الكتيبة 82 ضمن اللواء السابع، ولقي حتفه بمعارك وسط غزة.

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

وعلي صعيد آخر، أعلنت كتائب عزالدين القسام، صباح اليوم، عن استهداف عناصرها 5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل، مؤكدة أنها قصفت تجمعًا لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون.

وأشارت، عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

سديروت سقوط صاروخين في سديروت الجيش الإسرائيلي إسرائيل

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