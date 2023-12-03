"أمر مرعب".. الصحة العالمية تجدد دعواها لوقف النار فى قطاع غزة

وصف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة، بالمرعب، معلقًا: تواصل أعمال العنف والقصف في قطاع غزة "أمر مرعب"، وفقًا لفضائية "الغد" في نبأ عاجل.

وكتب جيبريسوس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "إكس": "زار فريقنا مستشفى ناصر في الجنوب، كان مكتظا بألف مريض، ما يفوق طاقته بثلاثة أضعاف، عدد لا متناهٍ من الناس يبحثون عن ملجأ، يملأون كل ركن من المنشأة، والناس يتلقون الرعاية على الأرض، يصرخون من الألم، هذه الظروف هي أكثر من غير ملائمة، لا يمكن تصوّرها في مجال تأمين الرعاية"، مجددًا الدعوة إلى وقف النار الآن.

الأهالى يهرعون للشوارع عقب قصف المنازل

وفي قت سابق، أكدت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من جنوب رفح، إنه لا توجد مناطق آمنة في القطاع، منوهة بأن الاحتلال يقصف مراكز اللجوء، مضيفة أن الأهالي يهرعون للشوارع عقب قصف المنازل ومراكز الإيواء بالقطاع، فيما وصفت الأوضاع بالقطاع بأنها كارثية، والأزمات تظهر في كل شيء.