سفير مصر فى الأردن: العملية الانتخابية فى عمان تتم بكل سهولة ويسر

قال السفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، إن عملية تصويت المصريين في عمان تتم بكل سهولة ويسر حيث سهل الوصول عملية التصويت بدون عوائق أو ازدحام، وبالتالي الأمور كلها تسير بسهولة ويسر فيما يخص العملية الانتخابية.

وأضاف سمير، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن التجهيزات التقنية التي جهزتها الهيئة الوطنية جعلت تواجد المواطنين أقل ما يمكن داخل مقر السفارة، ما شجع المواطنين على المشاركة.

ويأتي المؤتمر للوقوف على آخر المستجدات في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، في اليوم الثالث لتصويت المصريين بالخارج.

متابعة متواصلة لتصويت المصريين في الخارج

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال غرفة العمليات، ثالث أيام تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال التواصل عن بُعد عبر الصوت والصورة مع السفراء المصريين في الخارج، لمعرفة كيفية سير العملية الانتخابية في كل بلد.