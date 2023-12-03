وزير التعليم يتفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات بالإسماعيلية

قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الأحد، بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسى.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، ‍والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل، وكيل المديرية.

وقد تفقد الوزير سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، كما تفقد الوزير حجرة التربية الفنية، وشاهد الوزير أعمال الطالبات الفنية حول الفن الشعبى الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش، حيث أشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهن على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهن من خلال المشاركات فى المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التى تقوم بها الوزارة.

وقد تفقد الوزير أيضًا معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثانى الإعدادى، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهن من التطبيقات العلمية.



أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية

كما تفقد الوزير أحد فصول الصف الأول الإعدادي أثناء شرح مادة الرياضيات، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، كما أكد على أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية، لمساعدتهن على زيادة التحصيل المعرفى لمختلف المواد الدراسية.

وكان قد وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري؛ تجديد بروتوكول تعاون لتوفير وجبات غذائية صحية متكاملة العناصر لطلاب المدارس الحكومية.

يأتى هذا البروتوكول فى إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين الوزارة وبين كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ودعم كل المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإيجاد جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبة غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.

وخلال فعاليات التوقيع، رحب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور، مشيرًا إلى أن السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن عام ٢٠١٨ عن استراتيجية بناء الإنسان المصري، والتي تهتم بالنمو الشامل للطالب من خلال بناء شخصيته، والاهتمام بالجوانب الصحية والبدنية والوجدانية والعقلية، مؤكدًا على الدور الهام لبنك الطعام المصري في تحقيق هذا النمو من خلال الوصول للمناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا، حيث تكون تغذية الأطفال ضعيفة، مما يؤثر بالسلب على استيعابهم الدراسي.