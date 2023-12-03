الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد مراحل مسابقة "الطباعة اليدوية" وشروطها للمراحل التعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن تنفيذ مسابقة (الطباعة اليدوية) للعام الدراسي ۲۰۲۳ / ۲۰۲٤ على المراحل التعليمية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية - التربية الخاصة).

ونص الخطاب على ضرورة التأكيد على الموجه العام / الموجه الأول للتربية الفنية بالمديريات بنشر وتنفيذ مسابقة (الطباعة اليدوية) للعام الدراسي ۲۰۲۳ / ۲۰۲٤ على المراحل التعليمية ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية - التربية الخاصة ) على النحو التالي: 

المرحلة الابتدائية:

عمل تكوين فنى مترابط متناسق من خلال تصميم وحدة زخرفية تصلح للطباعة من خلال البصمة (ريش طيور - مشط - الخيش - الدانتيل - أوراق شجر).

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 المرحلة الاعدادية:

عمل تكوين فنى مترابط متناسق مستوحاة عناصرها من (الفن الشعبي) تصلح للطباعة.

المرحلة الثانوية:

عمل تكوين فنى متناسق من خلال وحدة زخرفية مستخدما إحدى طرق الطباعة وهي الاستنسل ودخول بعض العناصر والرموز الفرعونية بشكل متجانس.

التربية الخاصة:

 عمل تكوين فنى متناسق لوحدة زخرفية تصلح للطباعة من خلال بصمة (ورق الشجر).

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شروط المسابقة:

- تختار كل مديرية عدد (۱۰) أعمال فقط لكل مرحلة تعليمية

 1 - تقوم كل مديرية وإدارة تعليمية بنشر المسابقة الفنية للمراحل المخصصة لها من خلال توجيه عام التربية الفنية والمعلمين بنشرها في المدارس للطلاب ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي للتوجيهات العامة وموجهين الإدارة والمدارس للمشاركة في المسابقة الفنية.
٢- يتم تسليم الأعمال أون لاين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لمادة التربية الفنية على المعلمين والتوجيهات بالإدارة التعليمية والمدارس ويتم التحكيم الأولى بالإدارات والمديريات على أن يتم إرسال الأعمال النهائية على قناة التربية للتحكيم النهائي لإعلان ( TEAMS ) الفنية الخاصة بالوزارة على منصة الفائزين من خلال مكتب مستشار التربية الفنية بديوان عام الوزارة.

وطالب الخطاب بضرورة  إرسال الأعمال بطريقة ( power point ) باور بوينت لرؤية الأعمال بشكل أفضل،وذلك مع استيفاء وكتابة البيانات بجوار العمل المرسل على قناة الـ ( Teams ) لكل طالب وهي كالتالي:
المديرية - الادارة - المرحلة التعليمية المدرسة - اسم التلميذ - تاريخ الميلاد العنوان - السن - رقم التليفون - تاريخ العمل الفني - اسم المدرس_ المشرف - اسم الموجه - اسم الموجه الاول - اسم الموجه العام.

كما شدد الخطاب علي ضرورة إرفاق كشف الأعمال المرسلة شاملة البيانات كاملة، في موعد غايته الموافق الأحد ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤.

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم مسابقة الطباعة اليدوية المراحل التعليمية التربية الخاصة المرحلة الثانوية المرحلة الابتدائية

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