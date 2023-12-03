البحوث والدراسات العربية: حرب أكتوبر كانت حِراكًا فى حالة الجمود بالصراع العربى الإسرائيلى

قال الدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث والدراسات العربية، إن الحروب والصراعات أحد أنواع الحِراك، وتؤدي دائمًا إلى ظهور أفكار بديلة.

قيم إنسانية مشتركة تقوم على العدالة والمساواة

وأشار كمال، خلال كلمته في مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" في شرم الشيخ ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أن حرب أكتوبر 1973 كانت حراكًا في حالة الجمود بالصراع العربي الإسرائيلي، أدى إلى تبني أفكار جديدة تتعلق بالسلام، وهو الخيار الذى سارت فيه مصر.

ونوه مدير معهد البحوث والدراسات العربية، بأنه في ظل أزمة غزة خرج الشباب في مظاهرت ضخمة جدًا بمعظم عواصم العالم، وكانت نشطة جدًا في الجامعات بالدول المختلفة، جيل جديد يؤمن بقيم إنسانية مشتركة، تقوم على العدالة والمساواة وعلى قدسية النفس البشرية أيًا كان اللون أو العرق أو الطبقة الاجتماعية.