كاتب صحفى بمنتدى شباب العالم: أحداث غزة كشفت معضلة الإعلام العالمى

قال عزت إبراهيم، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن وضع الإعلام العالمي خلال الفترة الأخيرة، وخاصة فى ضوء سياساته تجاه أحداث غزة الأخيرة، وأيضًا ما حدث فى الحرب الروسية الأوكرانية، كشف معضلة الإعلام العالمي فى الترويج للمعلومات الكاذبة.

ولفت عزت إبراهيم، خلال كلمته بجلسة افتتاح "شباب من أجل الإنسانية" فى شرم الشيخ، إلى الترويج للمعلومات الكاذبة التى تتسبب في الكراهية، بجانب احتكار فئات بعينها ملكية المعلومات وحرية الرأى والتعبير وخاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، التي كشفت إلى أى مدى تتحكم فيما يظهر وما يُكتب عليها.

انطلاق منتدي شباب العالم

وأشار الكاتب الصحفي إلى أنه في ضوء التحديات والمعايير غير الأخلاقية التي تسيطر على أداء الإعلام العالمي فإننا بحاجة إلى دعوة المنظمات المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، من أجل التوافق على ميثاق عام للممارسة الإعلامية، بجانب أن نكون أمام دور للمؤسسات الشبابية الكبرى من أجل تشكيل مجموعة عمل للحوار، لتحرير المحتوى الإعلامي من الضغوط السياسية، والتعامل بحرية مع كفالة الرأي والتعبير وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.