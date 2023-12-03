الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة منتجي ملح الطعام تناقش مستجدات السوق وتطورات عمليات التصدير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت شعبة منتجي ومعبئي ملح الطعام بغرفة الصناعات الغذائية، اجتماعا لمناقشة مستجدات السوق وتطورات عمليات التصدير بجانب إمكانية استخدام مادة أيودات الصوديوم بديلا عن أيودات البوتاسيوم، بحضور عدد من شركات الأعضاء.

وقال محمد صالح سالم، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، إن الشعبة تبحث إمكانية تدعيم ملح الطعام باليود باستخدام أيودات الصوديوم.

شعبة منتجي ومعبئي ملح الطعام تناقش مستجدات السوق

وأضاف سالم، أن الشعبة تعد دراسة علمية حول استخدام أيودات الصوديوم، لافتًا إلى أن الدراسة تتضمن اختبارات العينات التي يتم إجراؤها بالمصانع الكبرى مثل النصر الملاحات للتحقق من الثبات، ثم بعدها يمكن مطالبة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالحاجة إلى تغيير المواصفة القياسية والقواعد الفنية الملزمة.

وأوضح سالم، أن وزارة الصحة تقوم بتأمين استيراد أيودات البوتاسيوم حيث لا يسمح بتداول الملح غير اليودي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المادة تستخدمها المصانع كمدخل إنتاج رئيسي في صناعة ملح الطعام.

وأكد أنه بعد الدراسات المبدئية، قد يوفر استخدام أيودات الصوديوم كبديل لمادة أيودات البوتاسيوم الملايين من الدولارات على الدولة في حالة التأكد من إمكانية استخدامه خاصةً وأن بعض الدول العربية تستخدم أيودات الصوديوم لتدعيم الملح باليود، منها السعودية وقطر.

دراسة لبحث إمكانية استخدام أيودات الصوديوم في تدعيم ملح الطعام باليود

واستعرض الأعضاء، التحديات التي تواجه الاستثمار في الملاحات وفي مصانع انتاج ملح الطعام، ومعبئ الملح بالإضافة إلى الوضع الحالي للتصدير والأسعار بالسوق المحلية.

وفي نهاية الاجتماع قال رئيس الشعبة، أنه سيتم رفع توصية  لغرفة الصناعات الغذائية بالترتيب لعقد لقاء مع رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب الملاحات والمتعلقة بربط السجل الصناعي والتراخيص بالتعاقدات مع الموردين والمصنعين.

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