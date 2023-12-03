غزة: آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض فى ظل عدم توفر إمكانيات انتشالهم

قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض في ظل عدم توفر إمكانيات انتشالهم.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن طواقم الدفاع المدني لا يمكنها التعامل مع جثامين الشهداء تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع، لأن هناك عجزًا واضحًا وكبيرًا جدًا في إمكاناتنا وآلياتنا، داعيًا إلى إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.

قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة

وكثف الاحتلال قصفه على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة، فيما قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" طريقًا مسدودًا.

وأسفر عدوان الاحتلال على غزة منذ 7 نوفمبر الماضي، عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 6150 طفلًا، وأكثر من 4000 امرأة و73 صحفيًا، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في قطاع غزة.

اليوم الـ58 من الحرب على غزة

وتواصل إسرائيل عدوانها في اليوم الـ58 من الحرب على غزة، كما شنت طائراتها خلال الساعات الماضية غارات وقصفًا كثيفًا على أنحاء مختلفة من القطاع، وارتكبت مجزرة جديدة في حي الشجاعية، أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني.

تل أبيب وأسدود وغلاف غزة

بالمقابل، أعلنت المقاومة الفلسطينية عن أنها تخوض اشتباكات في محاور عدة، وأنها وجّهت ضربات صاروخية لمناطق إسرائيلية بينها: تل أبيب وأسدود وغلاف غزة.

وأفادت كتائب القسام، صباح الأحد، باستهداف عناصرها 5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إنها قصفت تجمعًا لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون.