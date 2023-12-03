الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط طائرات مُسيرة وانفجار محتمل فى مضيق باب المندب

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

قالت الوكالة البحرية البريطانية، إن هناك تقارير عن نشاط طائرات مُسيرة وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر.

وأوضحت أن نشاط المسيرات مصدره اليمن، وحثت كافة السفن في المناطق المجاورة على توخي الحذر، وذلك خلال خبر عاجل أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية".

طائرات استطلاع في مهام فوق شرق البحر المتوسط

وقالت الحكومة البريطانية، السبت، إنها سترسل طائرات استطلاع في مهام فوق شرق البحر المتوسط بهدف تحديد أماكن تواجد أفراد، منهم بريطانيون، تحتجزهم حركة حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن "الطائرات لن تكون مسلحة"، ولن تلعب دورًا في القتال، والغرض الوحيد من إرسالها هو تحديد أماكن احتجاز من وصفتهم بـ"الرهائن".

وأضاف البيان أن الطائرات ستعمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، وسيتم نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ المحتجزين فقط إلى السلطات المسئولة عن تحريرهم.  

الوكالة البحرية البريطانية طائرات طائرات مسيرة انفجار محتمل مضيق باب المندب البحر الاحمر

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