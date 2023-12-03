الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ": إقبال المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات يؤكد وعيهم بالتحديات

المهندس عبدالسلام
المهندس عبدالسلام الجبلى

قال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن مشاهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية تؤكد حجم الإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات، الأمر الذى يؤكد وعى المصريين في الخارج بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاختيار الرئيس المناسب للبلاد في تلك المرحلة الصعبة التي تواجه فيها البلاد تحديات كبيرة عالمية وإقليمية. 

وأضاف الجبلي، في تصريحات له، اليوم: أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية تختلف عن تصويت المصريين بالداخل، نظرًا للتحديات الكبيرة التى تواجههم مثل تحمل المسافات الكبيرة التى يقطعها المصريين بالخارج، من أجل الوصول إلى مقار السفارات والقنصليات، وهو ما يؤكد عزيمة وإرادة المصريين بالخارج في القيام بدورهم تجاه الوطن بهدف الحفاظ على الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليًا.

 حجم الإنجازات

 وأوضح الجبلي أن النجاح في إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط مشاركة كبيرة، يمكن البلاد من مواصلة مسيرة التنمية والإنجازات، متابعًا أن حجم الإنجازات التى شهدتها البلاد في السنوات الماضية، برئاسة الرئيس السيسي، لم تشهدها أى دولة أخرى تعرضت لتلك التحديات التى تواجه مصر، وهو ما يتطلب بذل الجهود للحفاظ على تلك الإنجازات. 

وأكد النائب عبدالسلام الجبلي أهمية استكمال المصريين بالداخل تلك الصورة المشرفة في الانتخابات الرئاسية في أيام التصويت بالداخل ١٠- ١٢ ديسمبر، لاستكمال إجراءات الانتخابات الرئاسية في شكل يعبر عن حرص المصريين على ممارسة دورهم وواجبهم الوطنى تجاه وطنهم.

واستمع المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى شرح من السفراء الذين يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج، وتطورات اليوم الثالث والأخير للتصويت فى 137 سفارة بالخارج.

وأكد سفراء مصر، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالهيئة الوطنية، انتظام التصويت فى الخارج دون وجود مشاكل تعوق سير العملية الانتخابية وإدلاء الناخبين بأصواتهم.

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