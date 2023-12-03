الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت بالخارج فى اليوم الثالث

التصويت بالخارج
التصويت بالخارج

استمع المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى شرح من السفراء الذين يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024 فى الخارج، وتطورات اليوم الثالث والأخير للتصويت فى 137 سفارة بالخارج.

وأكد سفراء مصر فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بالهيئة الوطنية، انتظام التصويت فى الخارج دون وجود مشاكل تعوق سير العملية الانتخابية وإدلاء الناخبين بأصواتهم.

من جانبه، شدد المستشار أحمد بندارى على أنه فى حال ظهور أى مشكلة فنية بشأن بطاقة الرقم القومى للمواطنين يتم التيسير على المواطنين لمباشرة الحقوق السياسية.

وانطلقت عمليات التصويت فى الساعة العاشرة مساء أمس السبت بتوقيت القاهرة، في دولة نيوزيلاندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024 والذى وافق التاسعة صباح يوم الجمعة الماضية بسبب فروق التوقيت.

وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التلفزيونى المباشر، لمتابعة إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المراكز الانتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية من سفارات وقنصليات حول العالم.

وتتواصل عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، لليوم الثالث علي التوالي من عملية التصويت بانتخابات الرئاسة، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

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