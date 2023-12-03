إيمان كريم تهنئ ذوي الإعاقة بيومهم العالمي.. وتطلق مبادرة "مستمرون في التمكين"

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التهنئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر والوطن العربي والعالم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيظل على عهده معهم في استمرار طريق الدفاع عن حقوقهم ورسم السياسات التي تخصهم وتهيئة المناخ الداعم لتأهيلهم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع.

ووجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نصها " أنا ممتنة سيادة الرئيس لكل ما تقدمونه من دعم وتمكين ودمج لأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وامتناني ايضًا لايمان سيادتكم بقدراتهم وتوجيه سيادتكم الدائم لكافة مؤسسات الدولة بمراعاة حقوقهم وإعمال مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم"

وعاهدت المشرف العام على المجلس الرئيس بأن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة دوما القوة الداعمة، نظرا لأنهم شركاء حققيين في بناء وتنمية الوطن، ولن يتخلف أحد منهم عن الركب.

مبادرة "مستمرين في التمكين"

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن إطلاق المجلس مبادرة "مستمرين في التمكين " وهي المبادرة الرامية إلى سعي المجلس بكل أدواته القيام بكافة الإجراءات التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات، وفتح مجالات تعاون مع العديد من الجهات المعنية بالعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم تمكينهم ودمجهم في المجتمع، والتي كان آخرها منذ أيام بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس وإدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة ويهدف إلى تنفيذ البحوث التطبيقية المشتركة مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ودعم وتطوير ركائز العمل البحثى وتبادل ونقل الخبرات والتدريب المستمر للباحثين من الطرفين.

كما تقدمت المشرف العام على المجلس بهذه المناسبة بالتهنئة للأشخاص ذوي الإعاقة على ما قدموه من بطولات ونجاحات في مجالات عديدة ومختلفة، وحثهم على مواصلة المسيرة في التفوق والاستمرار في تحقيق ذاتهم وتنمية أنفسهم والسعي الدائم لتحقيق أهدافهم بإصرار وعزيمة.

ووجهت الدكتورة إيمان كريم، في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر للأسرة المصرية خاصة الأمهات أصحاب الدعم الاكبر والقوي لأبنائهم من ذوي الإعاقة، وتمنت لهم مزيد من الاهتمام والرعاية لأبنائهم فهم القوة الداعمة لقدراتهم واستمرار مسيرتهم.

وقدمت الشكر الموصول للمرأة ذات الإعاقة على جهدها وقيامها بالواجب المرجو منها، وعاهدتها على الاستمرار معها في مسيرتها واكتمال حقوقها امتثالا أيضًا لدعم السيد الرئيس الدائم لها وتوجيهه مؤسسات الدولة بذلك.

وطالبت الدكتورة إيمان كريم، المجتمع المدني بمؤسساته وجمعياته بالمزيد من النجاح والجهود المبذولة في تدريب ودعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات اللائقة بهم واستمرار التدريبات التي تؤهل المجتمع الإيمان بأدوارهم.

كما طالبت الجهات المعنية بضرورة تغليظ العقوبة ضد العنف الأسري بحق الأشخاص ذوي الإعاقة عامة والمرأة ذات الإعاقة خاصة أسوة بما تم من تغليظ عقوبة التنمر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ذات السياق وتزامنا مع احتفالات العالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته نحو حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة اعمالا للقانون الدولي الخاص بتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزاعات المسلحة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن مبادرة المجلس "مستمرون في التمكين" يأتي انطلاقها في اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتتكامل مع المبادرات الأخرى التي أطلقها المجلس خلال هذا العام 2023 ومنها إطلاق المجلس المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، وهي مبادرة توعوية تأهيلية تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بمشاركة مقدمي الخدمات من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، ومبادرة " خدماتي في محافظاتي " وهي مبادرة خدمية نوعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كل محافظات الجمهورية، ومن شأنها أيضًا العمل على وجود وحدة للإعاقة داخل كل محافظة تعد بمثابة نقطة اتصال بين المحافظات والمجلس، وكذلك مبادرة " صحتنا في رياضتنا "

وأكدت المشرف العام على المجلس، أن العشر سنوات الماضية من عمر الوطن شهدت تمكين حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ومع مبادرة المجلس "مستمرون في التمكين" ستكون السنوات القادمة استثمار حقيقي لطاقاتهم في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية الغير مسبوق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوهت المشرف العام على المجلس أن هذا الدعم تمثل في تخصيص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2018 عامًا للإعاقة، فساعد ذلك على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فكانت هناك انطلاقة كبيرة على مستوى البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة تمثلت في إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) في 19 فبراير سنة 2018، ولائحته التنفيذية في 23 ديسمبر 2018 لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع. والذي يتماشى مع الالتزامات الدولية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت مصر عليها عام 2008، وتفعيلًا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وإدراج قضايا الإعاقة بالمحور الثالث للاستراتيجية.