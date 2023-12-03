الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

"القسام" تدمّر 5 آليات إسرائيلية فى دير البلح

تدمير آليات إسرائيلية
تدمير آليات إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، صباح الأحد، عن استهداف عناصرها 5 آليات إسرائيلية شرق دير البلح بعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105، مؤكدة تدمير 3 آليات بشكل كامل.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، إنها قصفت تجمعًا لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون.

وأشارت، عبر قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، صباح الأحد، إلى قصف تجمع لجنود الاحتلال شرق دير البلح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي أهدافًا في قطاع غزة اليوم الأحد.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين آخرين من قواته، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.

وذكر أنه في وقت سابق صباح اليوم، تم إطلاق صاروخ من سوريا على شمال الأراضي المحتلة، وسقط المقذوف في منطقة مكشوفة دون وقوع إصابات.

وأضاف الجيش أنه تم قصف مصدر النيران بالمدفعية.

استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدام خارطة إجلاء للفلسطينيين في قطاع غزة، لتفادي مناطق القتال النشطة.

الإحتلال الإسرائيلي الاحتلال خانيونس بقذائف البلح بقذائف الهاون حماس

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