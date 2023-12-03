الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

استمرار توافد الجالية المصرية فى هولندا للتصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

توافد الجالية المصرية
توافد الجالية المصرية في هولندا

توافد عدد كبير من المصريين المقيمين في دولة هولندا على مقر السفارة المصرية؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأت السفارة استقبال المصريين لليوم الثالث والأخير منذ بدء تصويت المصريين بالخارج، وفقًا للتوقيت المحلي في هولندا، وتم فتح اللجنة في الموعد المحدد لبداية التصويت وفقًا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم. 

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).

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