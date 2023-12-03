إحالة عاطلين سرقا مشغولات ذهبية من عيادة طبيب بمدينة نصر للمحاكمة

أمرت نيابة ثالث مدينة نصر الجزئية، اليوم، إحالة عاطلين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بسرقة جنيهات ذهب ومبلغ مالى من داخل عيادة طبيب.

واعترف المتهمين بارتكابهما للواقعة وأن أحدهما كان يعمل سابقا فى العيادة وعلى علم باحتفاظ مالكها بمشغولات ذهبية، وأشارا إلى أنهما قررا سرقة العيادة، وبيع المسروقات، وتقسيم قيمتها بينهما، إلا أنه تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.



بدأت تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة «مسدس، عدد من الجنيهات الذهب، مبلغ مالى، هاتف محمول» من داخل عيادة، وبحوزتهما المسروقات، بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين والمسروقات، واتهمهما بالسرقة.