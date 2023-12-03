الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصطفى سالمان: انطلاق فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية تأكيد على دور مصر لإرساء السلام

النائب مصطفى سالمان
النائب مصطفى سالمان

أكد النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه المنتدي في القضايا الدولية، وترسيخ لمبدأ إرساء السلام في المنطقة.

txt

اليوم.. انطلاق جلسات النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

وأضاف سالمان، في تصريحات صحفية له، أن منتدى شباب العالم يقوم بجهود ودور محوري يتكامل مع الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية سياسيًا وإنسانيًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الأخيرة، وعبر التاريخ، حيث تدعم الدولة المصرية القضية الفلسطينية بشكل كبير.

txt

انطلاق جلسات النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم غدًا

أهداف المبادرة 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن شباب من أجل إحياء الإنسانية تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعى نحو تحقيق السلام العالمى، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتابع النائب مصطفى سالمان، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلي تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، ومن ثم إحلال السلام في كافة أرجاء العالم.

txt

مجاهد نصار يشيد بمبادرة منتدى شباب العالم لحماية المدنيين بمناطق النزاع

وتنطلق فعاليات مبادرة (شباب من أجل إحياء الإنسانية)، اليوم الأحد الثالث من ديسمبر 2023، في مدينة السلام شرم الشيخ، وذلك على مدار 3 أيام لعقد جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البنائة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم

منتدى شباب العالم مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية النائب مصطفى سالمان شرم الشيخ السلام

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

جنايات شبين الكوم تنظر محاكمة صيدلي تسبب في وفاة عامل بالمنوفية

الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط طائرات مُسيرة وانفجار محتمل فى مضيق باب المندب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة